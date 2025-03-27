Інше

Клуби влітку зароблять багато грошей.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно висловився про призовий фонд клубного чемпіонату світу — 2025. Його слова наводить офіційний сайт організації.

"Модель розподілу клубного чемпіонату світу з футболу відображає вершину клубного футболу і є найбільшим призовим фондом в історії футбольного турніру, що включає груповий етап із семи матчів та формат плей-офф, з потенційною виплатою переможцям у розмірі 125 млн. доларів.

На додаток до призових грошей для команд-учасниць існує безпрецедентна інвестиційна програма солідарності, в рамках якої ми плануємо виділити додатково 250 млн. доларів клубному футболу в усьому світі. Ця солідарність надасть значного імпульсу нашим постійним зусиллям із глобалізації футболу. Ба більше, ФІФА не збереже за собою жодного фінансування для цього турніру, оскільки всі доходи будуть спрямовані на клубний футбол, і це не торкнеться резервів ФІФА, які виділяються на розвиток світового футболу через 211 асоціацій-членів організації", — сказав Інфантіно.