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Сепехан посилив свій склад досвідченим французом.

Сепахан на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Віссамом Бен Єддером.

Угода між іранським клубом та 34-річним французом розрахована до літа 2026 року.

Нагадаємо, Віссам залишався без клубу з літа минулого року, коли залишив Монако.

Після відходу зі складу "монегасків" футболіста засудили до двох років умовного ув'язнення за сексуальне насильство у стані алкогольного сп'яніння. Крім цього, проти нього триває розслідування за фактом ще одного можливого зґвалтування.

Також додамо, що лише цього тижня Сепахан зміг зняти трансферний бан. Незважаючи на це, команда посідає друге місце в чемпіонаті Ірану, який вигравала вже п'ять разів.