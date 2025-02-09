Італія

Французький форвард відвідав матч із Ромою.

У рамках 24-го туру італійської Серії А Рома вирушила у гості до Венеції, де здобула мінімальну перемогу завдяки реалізованому пенальті Пауло Дібали.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, нападник Віссам Бен Єддер, який перебуває в статусі вільного агента з літа минулого року після завершення контракт з Монако, відвідав вищезгадане протистояння.

За інформацією джерела, 34-річний француз знаходиться за крок від підписання контракт з Венецією.

У минулому сезоні Віссам Бен Єддер провів за Монако 34 матчі, в яких він забив 20 голів та віддав 2 асисти.