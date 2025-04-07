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Аргентинець став найкращим гравцем за системою гол+пас в історії клубу.

Сьогодні вночі, 7 квітня, Інтер Маямі на своєму полі у матчі регулярного чемпіонату МЛС зіграв внічию з Торонто. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Рахунок у матчі було відкрито наприкінці першого тайму, коли на третій компенсованій хвилині відзначився Федеріко Бернардескі після передачі Лоренцо Інсіньє. Через три хвилини аргентинський форвард Ліонель Мессі зрівняв рахунок на табло.

Таким чином, Мессі став рекордсменом клубу МЛС, оформивши свою 44 результативну дію за 29 матчів.

Попереднім рекордсменом був Гонсало Ігуаїн, який зробив 43 результативні дії за 67 матчів.

Після шести матчів Інтер Маямі набрав 14 очок і посідає друге місце у Східній конференції МЛС, відстаючи від Коламбуса (сім ігор) на один бал.

Свій наступний матч Інтер проведе проти Чикаго Файр. Гра відбудеться 12 квітня.