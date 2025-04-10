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Португалець повинен очолити "селесао".

Головний тренер саудівського Аль-Хіляля Жорже Жезуш найближчим часом може очолити збірну Бразилії. Про це повідомляє UOL.

За інформацією джерела, контракт португальського фахівця із саудівським клубом розрахований до 30 червня, цього року, втім керівництво Бразильської конфедерації футболу сподівається заключити угоду з новим тренером в травні. БКФ готова виплатити відступні за колишнього керманича Фламенгу у розмірі 2,5 млн. євро.

Самому Жезушу вже підготували контракт до кінця чемпіонату світу — 2026. У збірній Бразилії він отримуватиме близько 20% від тієї зарплати, яка в нього наразі є в Аль-Хілялі. Також в трудовій угоді передбачені значні бонуси для 70-річного тренера.

Зазначається, що Жорже Жезуш натхненний можливістю очолити "селесао" та вже дав усну згоду на підписання угоди з Бразильською конфедерацією футболу.

Раніше повідомлялося, що Жорже Жезуш готовий очолити збірну Бразилії.