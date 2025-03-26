Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

"Альбіселесте" завершили роботу щодо кваліфікації та мундіаль без власного лідера.

Національна збірна Аргентини відсвяткувала вихід на чемпіонат світу-2026 знищенням Бразилії на полі принципових суперників у матчі чотирнадцятого туру відбіркового циклу від Південної Америки.

Капітан та лідер "альбіселесте" Ліонель Мессі, який не поїхав до збірної на березневі матчі через травму в Інтер Маямі, відреагував на нищівну перемогу своє команди над "селесао" із рахунком 4:1.

"На полі чи поза ним, де б це не відбувалося, збірна Аргентини завжди говорить через футбол. Вітаю з вчорашнім результатом, а також з перемогою проти команди Уругваю", — написав Ліонель Мессі у своєму Instagram.

Нагадаємо, збірна Аргентини встановила унікальне досягнення південноамериканського відбору на мундіаль, ставши першою командою, якій вдалося двічі обіграти збірну Бразилії в кваліфікаційному раунді.