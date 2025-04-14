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18-річний український вінгер Геннадій Синчук з першого матчу заявив про себе в МЛС.

Синчук взимку покинув Металіст – його придбали власники Болоньї, які водночас володіють Монреалем. Українця щонайменше до літа відправили за океан. Спершу він тренувався в Італії, чекаючи на візу, після чого приєднався до нової команди в Канаді.

Поєдинок проти Шарлотта став дебютним в МЛС – Геннадій вийшов на заміну та провів весь другий тайм справа в атаці. Монреаль якраз вперше у цьому році зіграв вдома (у лютому та березні заважають холоди Квебеку). Господарі мінімально програли, однак Синчук отримав заслужені компліменти.

За відведені 45 хвилин українець створив два моменти та намагався забити сам. Синчук продемонстрував чудове розуміння ситуації, загостривши атаки передачами у вільні зони. Виконання ідеальне: в темп, зручно для партнерів.

72 хвилина. Геннадій прискорився на фланзі, змістився в центр і кинув у прорив Овусу. Атака завершилася прострілом і хорошим ударом.

88 хвилина. Геннадій отримав пас на лінії штрафного майданчика в оточенні 4 суперників. Це не завадило побачити ривок Дюка та вивести його на ударну позицію хитрим пасом.

Синчук на фланзі замучив резервного лівого захисника гостей Думбію, який вийшов через травму досвідченого Тіма Ріма. Українець двічі прокинув м'яч поміж ніг своєму опоненту.

Статистичні портали нарахували нашому вінгеру 63% виграних дуелей, що дуже гарно для гравця атаки. Синчук заробив три фоли, відпрацював з високою точністю передач і тричі зіграв у відборі.

Партнери високо оцінили зусилля Геннадія. "Він дає команді багато якостей і дуже впевнений, як для свого віку. Приємно та зворушливо, коли такий хлопець виходить на перший домашній матч і добре грає всі 45 хвилин", – каже захисник Лука Петрассо.

"Він почувався комфортно. На правду, впорався дуже добре. У нас було завдання ізолювати його один в один – і ми побачили його якості. Це розумний хлопчина, який в більшості приймає правильні рішення", – додав капітан Монреала Самюель П'єтт.

Канадська преса також підбирає виключно позитивні слова. "Синчук видав класні моменти", – каже журналіст Гавіно Де Фалько. "Синчук та Вріоні показали потенціал команди. Ці двоє помітно оживили атаку Монреаля", – йдеться в LNN.

"Впевнений у собі Синчук продемонстрував свою техніку, терпляче працював з м'ячем, вирізав хороші передачі під удари та мучив деяких суперників. Перші 45 хвилин в МЛС, а він зовсім не мав наляканий вигляд. Багатообіцяльні дебюти Синчука та Вріоні можуть підвищити конкуренцію в команді", – пише La Presse.

Вболівальники розчаровані результатом. Монреаль посідає останнє місце в таблиці Східної Конференції, маючи два очки за вісім матчів. Головний тренер Марко Донадел закликає вірити в процес, а футболісти вірять. "Краще грати так, як ми, і не набирати очки, але при цьому знати, що все робимо правильно, ніж грати, як Шарлотт, сидячи в обороні та чекаючи подарунка", – каже той же капітан П'єтт.

Монреаль дійсно переграв Шарлотт за всіма параметрами. Один Синчук по перерві створив більше, ніж вся команда гостей. Фани у Twitter (X) віддають належне:

Entrée en matière intéressante pour Synchuk. Je le sentais un peu timide, au début. Mais il a causé du souci à la défense adversaire et parvenu à créer de l'espace pour ses coéquipiers.



Je cherche quand même à comprendre comment il valait 5 million$...#CFMTL — Ali K. (@Alikizy) April 13, 2025

"Цікавий дебют Синчука. Спершу трішки соромився, але потім почав створювати проблеми чужій обороні та простір партнерам. Досі намагаюсь зрозуміти, як він коштував 5 мільйонів"

De belles choses en 2e mi-temps, mais on ne concrétise pas nos chances.



Un début prometteur pour Synchuk qui a apporté bcp de fraîcheur sur son côté droit. La patience est de mise pour ce jeune homme.



Campbell a connu un excellent match et Vrioni très remuant.#CFMTL — Richard Jr Luemba — la 3ème demie (@JrLuemba) April 13, 2025

"Позитивний дебют Синчука, який додав свіжості на правий фланг. Терпіння цьому хлопцю".