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Легенда хорватського футболу очолить раду директорів після демократизації клубу.

Легенда хорватського футболу Звонімір Бобан повертається до клубу, з якого починалася його зіркова кар'єра — Динамо Загреб. Як повідомляє авторитетний інсайдер Ніколо Скіра, Бобан стане президентом клубної ради після суттєвих змін у внутрішній структурі клубу.

Офіційний сайт Динамо вже опублікував емоційне послання від імені президента клубу:

"Любов до одного клубу не знає кордонів, не знає перешкод. Вона об’єднує всіх, хто його любить. Сьогодні я запросив нашу “Синю легенду” повернутися — і Звоне прийняв це запрошення. Після демократизації клубу він повертається додому. Лунає дзвінок — ласкаво просимо назад…".

Після яскравої кар’єри у складі Мілана та національної збірної Хорватії, Бобан проявив себе і в управлінських ролях.

У 2016 році він став заступником генерального секретаря ФІФА, а вже у 2019-му — повернувся до Мілану як клубний менеджер. Згодом, із 2021 року, очолював футбольний департамент УЄФА. У січні 2024 року Бобан припинив роботу в європейській організації, відкривши нову сторінку у своїй кар’єрі — тепер вже на батьківщині.