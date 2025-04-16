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Цьогорічне Євро-2025 (U-21) прийматиме Словаччина.

Медіасервіс MEGOGO виграв тендер на ексклюзивну трансляцію матчів фінального турніру чемпіонату Європи-2025 (U-21) за участі збірної України на території нашої країни.

Глядачі зможуть насолоджуватися топовою подією міжсезоння на платформі MEGOGO та телеканалі MEGOGO СПОРТ, що доступний в етері Т2 і кабельних мережах.

Цьогорічне Євро U-21 прийматиме Словаччина. Турнір стартує 11 червня та завершиться 28 числа того ж місяця, у ньому візьмуть участь 16 команд.

Збірна України розпочне боротьбу 12 червня матчем проти Данії, початок гри – о 19:00. Підопічні Унаї Мельгоси є одними з фаворитів на здобуття медалей першості після минулого чемпіонату Європи та впевненого виступу в кваліфікації.

Зокрема, ефірний канал покаже наживо такі ігри: усі матчі збірної України; матч-відкриття Євро U-21; обрані поєдинки чвертьфіналу та півфіналу; фінальний матч у Братиславі.

До 1/4 фіналу проб’ються по дві найкращі команди з кожної групи. Фінал молодіжного Євро-2025 (U-21) відбудеться 28 червня у Братиславі.

Збірна України вдруге поспіль пробилася до фінальної стадії Євро U-21. На минулому чемпіонаті Європи-2023 наша команда дійшла до півфіналу, а найкращим результатом "синьо-жовтих" залишається срібло у 2006 році.