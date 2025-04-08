Португалець зосереджений лише на саудівському Ан-Насрі.
Кріштіану Роналду, Getty Images
08 квітня 2025, 17:26
Нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду не залишатиме склад саудівського клубу у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Раніше чутки у ЗМІ стверджували, що Кріштіану може скористатися новим трансферним вікном перед літом, щоб виступити на короткочасному турнірі.
Однак, за інформацією джерела, у планах 40-річного португальця немає пошуку команди для участі в клубному чемпіонаті світу.
Також зазначається, що Роналду зосереджений на своїх переговорах з Ан-Насром щодо нового контракту, а сам клуб продовжує будувати команду навколо зірки збірної Португалії.
Нинішнього сезону Роналду провів 34 матчі, в яких забив 30 голів та віддав чотири гольові передачі.
Після 26 турів Ан-Наср набрав 54 очки та посідає третє місце у чемпіонаті Саудівської Аравії, відстаючи від Аль-Іттіхада на вісім балів.