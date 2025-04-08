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Португалець зосереджений лише на саудівському Ан-Насрі.

Нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду не залишатиме склад саудівського клубу у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Раніше чутки у ЗМІ стверджували, що Кріштіану може скористатися новим трансферним вікном перед літом, щоб виступити на короткочасному турнірі.

Однак, за інформацією джерела, у планах 40-річного португальця немає пошуку команди для участі в клубному чемпіонаті світу.

Також зазначається, що Роналду зосереджений на своїх переговорах з Ан-Насром щодо нового контракту, а сам клуб продовжує будувати команду навколо зірки збірної Португалії.

Нинішнього сезону Роналду провів 34 матчі, в яких забив 30 голів та віддав чотири гольові передачі.

Після 26 турів Ан-Наср набрав 54 очки та посідає третє місце у чемпіонаті Саудівської Аравії, відстаючи від Аль-Іттіхада на вісім балів.