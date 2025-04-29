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Півзахисник Лехії відзначився результативною передачею у матчі проти П'яста.

Український вінгер Лехії Максим Хлань потрапив до символічної збірної 30-го туру чемпіонату Польщі після того, як зробив результативну передачу у переможному матчі проти П'яста (3:1). Український гравець асистував своєму земляку Богдану В’юннику.

У цьому сезоні Хлань провів 26 матчів, відзначившись двома голами та трьома асистами. Його контракт з Лехією закінчується влітку, і раніше повідомлялося про інтерес до гравця з боку чвертьфіналіста Ліги конференцій.

Наразі Лехія посідає 15-те місце в таблиці, маючи 30 очок, і знаходиться всього за три пункти від зони вильоту.