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Максим Хлань поділився своїми думками після гри з Аргентиною.

Вінгер збірної України U-23 Максим Хлань прокоментував поразку своєї команди у заключному матчі групового етапу ОІ-2024 проти Аргентини (0:2).

"Аргентина несподівано в контратаці забила. Ми не розраховували на це, але так сталося. Ми створювали дуже багато моментів, які могли реалізувати, і цей гол нас сколихнув. Але це футбол — так буває, на жаль.

Тяжко щось говорити, коли трималися і не здавалися. Але ми бились до кінця та віддали всі сили — жалітися немає на що. Дуже важкий графік — через два дні на третій гра, — і дуже тяжко було пресингувати. Ми дійсно віддали всі сили, створювали моменти. Але не реалізовували їх, на жаль", — наводить слова Хланя Суспільне спорт.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна U-23 — Аргентина U-23.