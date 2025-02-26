Україна

Максим Хлань поділився своїми думками щодо планів на майбутнє.

Український вінгер Максим Хлань прокоментував ситуацію зі своїм контрактом із польською Лехією, а також розповів про переживання, пов'язані із подіями в Україні.

"У кожного з нас (у складі Лехії виступає п'ять українців – прим.) є родичі чи друзі, які загинули на війні проти росії. Звичайно, ми говоримо про це між собою, але, з іншого боку, важко думати про це щодня і стежити за різною інформацією, яка надходить до ЗМІ.

Мої близькі залишилися в Україні, і вони не мають змоги приїхати до Гданська і бути зі мною. Батьку 50 років, і через свій вік він взагалі не може покинути країну. Мама може виїхати, але вона не хоче залишати тата одного. У мене також є маленька сестра, яка потребує догляду.

Особливо на початку війни Житомир і цей регіон зазнали масованих атак з боку росіян. Нині там відносно безпечно, хоча ракети туди літають щодня.

Мій контракт із Лехією закінчується у червні, і ми ведемо переговори з президентом клубу про його продовження. У цих переговорах мене представляє батько, бо я не маю агента. Я зараз не думаю про інший клуб, бо зосереджений на своїй роботі, на тому, щоби виконати свій контракт на 100 відсотків.

Чи є пропозиції від інших клубів? У мене їх багато: із Франції, Німеччини, Іспанії, а також із Америки. Вони пишуть мені у WhatsApp, а я навіть не знаю, звідки у них мій номер. Однак я не маю часу на них відповідати. Можливо, їх більше, але я поки що не перевіряв Messenger та Instagram", — наводить слова Хланя TVP Sport.

У нинішньому сезоні Хлань провів 19 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав два асисти.

Після 22 турів Лехія набрала 21 очко та посідає передостаннє, 17 місце у чемпіонаті Польщі.