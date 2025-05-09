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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 8 травня 2025 року.

Завершилася 1170 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Український парламент ратифікував угоду про корисні копалини між США та Україною. За відповідне рішення проголосували 338 народних депутатів.

- Кардинали Католицької церкви обрали нового Папу Римського. Ним став Роберт Прево — перший американець на посаді понтифіка за 2000-річну історію Католицької церкви. Він обрав собі ім’я Лев XIV.

- У Софіївській Борщагівці на Київщині 63-річний чоловік розстріляв військового та його родичку. Місяць тому військовий продав зброю чоловіку за 1000 доларів, а сьогодні між ними стався конфлікт щодо оплати. У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв двох людей. Дружина чоловіка була разом із ними — вона залишилася живою.

- Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що країна може відійти від долара та спробувати тісніше прив’язати свою валюту до євро на тлі геополітичних перестановок.

- Українські військові завершили операцію зі звільнення лісового масиву на північ від села Липці в Харківській області. росіяни називали його Берліном. Загалом битва тривала п’ять із половиною місяців — з початку листопада 2024 року. Звільнити вдалося понад понад 200 гектарів.

- Президент Володимир Зеленський посмертно надав звання Героя України з відзначенням орденом "Золота Зірка" молодшому сержанту 59 окремої мотопіхотної бригади (тепер — штурмова бригада безпілотних систем) Павлу Петриченку, загиблому у квітні 2024 року.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Від початку цієї доби відбулося 154 бойових зіткнення. Російські загарбники завдали одного ракетного та 15 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 25 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 830 дронів-камікадзе та здійснили 2685 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку впродовж дня наші війська відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбивали чотири штурми у районах Синьківки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та в напрямку Новоосинового. Одне боєзіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 21 раз атакували позиції українців неподалік населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Рідкодуб, Греківка, Новомихайлівка, Колодязі, Зелена Долина та Торське. Один бій триває дотепер.

П’ять штурмових дій ворога в районах Білогорівки та Федорівки відбили українські захисники на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано шість бойових зіткнень в районах Часового Яру та Курдюмівки, з яких три тривають дотепер.

На Торецькому напрямку росіяни сім разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Кримського та Торецька.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 55 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Олександропіль, Єлизаветівка, Гродівка, Миролюбівка, Даченське, Звірове, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Котлярівка, Преображенка та Андріївка. Дотепер тривають п’ять боєзіткнень. Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми підрахунками, українські воїни знешкодили 407 окупантів, 225 з них — безповоротно; знищили чотири автомобілі, 19 мотоциклів, термінал супутникового зв’язку та антену БпЛА; також пошкодили танк та п’ять мотоциклів противника.

На Новопавлівському напрямку ворог 25 разів атакував поблизу Розливу, Новосілки, Новополя, Привільного та Бурлацького. Двадцять чотири атаки уже відбито, одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі штурми в районі Степового та Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив п’ять невдалих спроб просунутись вперед.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 16 атак російських загарбників, ще два боєзіткнення незавершені. Крім цього, ворог завдав 8 авіаційних ударів із застосуванням 11 керованих бомб, а також здійснив 245 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Ми говорили з Президентом Трампом про спільні дії: про підтримку Сполучених Штатів Америки, яка так потрібна, про тиск на росію – тиск заради миру. Обговорили ситуацію на фронті. Обговорили дипломатичну роботу.

Говорили про те, як наблизити реальне й тривале припинення вогню – щонайменше на 30 днів. Це те, що може дати багато шансів для дипломатії. Україна готова до повного припинення вогню прямо сьогодні, прямо із цієї хвилини – на 30 днів тиші. Тільки по-справжньому. Щоб не було ударів ракет, дронів і щоб не було цих сотень штурмів на фронті.

Потрібно, щоб росіяни відповіли на це адекватно – підтримали припинення вогню. Вони повинні довести свою готовність завершувати війну. І це не вперше – ми вкотре це пропонуємо. Тридцять днів, які можуть стати початком років миру. Саме припинення вогню, тривале й надійне, буде реальним показником руху до миру. Америка може із цим допомогти. Світ потребує Америки так само, як і 80 років тому".

Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!