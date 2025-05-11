Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 10 травня 2025 року.

Завершилася 1172 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- До Києва прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, німецький канцлер Фрідріх Мерц та глава польського уряду Дональд Туск. Після зустрічі, вони зателефонували Трампу, а потім публічно оголосили, що з 12 травня Україна та партнери готові до 30-денного припинення вогню без жодних умов. За словами Макрона, США візьмуть на себе керівну роль у моніторингу дотримання режиму припинення вогню в Україні. Якщо москва не піде на цей крок, США та Європа посилять санкції. Як пише Axios, у разі припинення вогню Україна готова розпочати прямі мирні переговори з росією.

- Речник глави рф володимира путіна дмитро пєсков заявив, що москва обдумає пропозицію про 30-денне припинення вогню. За його словами, москва має "свою позицію". Перед цим пєсков заявив, що перед встановленням 30-денного перемир’я Захід має припинити постачання зброї до України. На тлі погроз Заходу посилити санкції він також оголосив, що москва цього не боїться.

- Газета New York Times з посиланням на чиновника Конгресу написала, що США схвалили передачу Україні 125 далекобійних артилерійських ракет і 100 ракет для ЗРК Patriot з Німеччини.

- Індія та Пакистан домовилися про повне й негайне припинення вогню. Воно розпочалося о 17:00 за місцевим часом. За словами президента США Дональда Трампа, такого рішення країни дійшли після "довгої ночі переговорів" за посередництва Сполучених Штатів. За даними Reuters, через кілька годин з головних міст індійського Кашміру почали надходити повідомлення про порушення режиму припинення вогню.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

З початку доби відбулося 117 бойових зіткнень. Противник завдав 36 авіаційних ударів, скинувши 51 КАБ, здійснив 891 удар дронами-камікадзе та 2943 обстріли позицій наших військ.

На Харківському напрямку наші війська відбивали три атаки ворога в районах Вовчанська, Малої Шапківки та Кам’янки.

Противник здійснив одну атаку на наші укріплення на Куп’янському напрямку поблизу Загризового. Успіху не мав.

На Лиманському напрямку російські війська шість разів штурмували позиції українських захисників у бік населених пунктів Чернещина, Ольгівка, Рідкодуб, Нове та Зелена Долина. Дотепер тривають три боєзіткнення.

На Сіверському напрямку українські воїни сьогодні відбили дві ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили сім ворожих атак поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру та в бік Білої Гори, Майського й Предтечиного. Наразі продовжується ще одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні сім разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Дружба, Торецьк та в бік Диліївки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 38 штурмів. Найбільша активність спостерігається у бік населених пунктів Миролюбівка, Котлярівка, Мирне, Зоря та поблизу населених пунктів Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Преображенка, Андріївка. Тривають три боєзіткнення. За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 69 і поранили 32 окупантів, знищили один автомобіль та три розвідувальні БпЛА, суттєво пошкодили одну самохідну артилерійську установку.

На Новопавлівському напрямку ворог 13 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Вільне Поле, Привільне та в напрямку Багатиря, Шевченка, Новополя.

На Гуляйпільському напрямку в районах Новополя та Новосілок українські захисники зупинили 11 ворожих атак, ще дві атаки противника тривають до цього часу. Населені пункти Малинівка та Залізничне зазнали авіаційних ударів.

На Оріхівському напрямку сьогодні ворог проводив дві атаки в районі населеного пункту Степове та в бік Новоданилівки. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку ворог провів три марні атаки на позиції наших захисників.

На Курському напрямку з початку доби Сили оборони успішно зупинили 19 ворожих атак, дотепер тривають два боєзіткнення.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!