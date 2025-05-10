Україна

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 9 травня 2025 року.

Завершилася 1171 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Українські спецслужбовці вперше в історії викрили агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти України.

- Європейський Союз оголосив про намір виділити майже 1,9 мільярда євро на військову підтримку України.

- У День Європи до Львова приїхали висока представниця ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас, глави МЗС та представники держав-членів ЄС та інших країн Європи.

- Правоохоронці оголосили колишній керівниці Дніпропетровської обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Наталії Абраменковій підозру в декларуванні недостовірної інформації на понад 3 мільйони гривень.

- З окупації повернули ще девʼятьох українських дітей.

- Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значну повітряну атаку, яка може статися в будь-який час протягом наступних кількох днів. Посольство рекомендує громадянам США негайно знайти укриття у разі оголошення повітряної тривоги.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)



Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження та виснажуючи по всій лінії фронту.

Від початку цієї доби відбулося 162 бойових зіткнення.

Російські загарбники завдали 22 авіаційних ударів, застосувавши 37 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 956 дронів-камікадзе та здійснили 3234 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку впродовж дня наші війська відбивали п’ять атак противника в районі Вовчанська, два боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбивали два штурми у районах Загризового та Нової Кругляківки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 17 разів атакували позиції українців неподалік Липового, Рідкодуба, Ямполівки та в напрямку Греківки, Нового Миру, Зеленої Долини. Два боєзіткнення триває дотепер.

Вісім штурмових дій ворога в районах Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського відбили українські захисники на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано 10 бойових зіткнень в районах Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та в напрямку Олександро-Шультиного, з яких три тривають дотепер.

На Торецькому напрямку росіяни 15 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Дачного, Диліївки, Щербинівки та Торецька. Два боєзіткнення ще тривають.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 51 раз намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Олександропіль, Новоторецьке, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Нова Полтавка, Промінь, Єлизаветівка, Даченське, Звірове, Удачне, Котлярівка, Андріївка та в напрямку Зорі, Миролюбівки, Малинівки, Новомиколаївки і Троїцького. Дотепер тривають шість боєзіткнень.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми підрахунками, українські воїни знешкодили 96 окупантів, 54 з них — безповоротно, знищили одну бойову броньовану машину і три автомобілі противника.

На Новопавлівському напрямку ворог 30 разів атакував поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Одрадне, Рівнопіль, Новосілка, Вільне Поле, Привільне та в напрямку Новополя, Зеленого Поля. Двадцять дві атаки уже відбито, вісім боєзіткнень триває.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили чотири ворожі штурми в районі Малих Щербаків, Степового та Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив шість невдалих спроб просунутись вперед.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 19 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 8 авіаційних ударів із застосуванням 13 керованих бомб, а також здійснив 283 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один — із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні взяв участь у роботі разом з нашими друзями – європейськими країнами, які долучилися до формату Joint Expeditionary Force: Велика Британія, Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Україна – разом, об’єднані. Ми спільно працюємо над тим, щоб досягти припинення вогню – надійного й тривалого, щонайменше на 30 днів. Україна готова. Учора говорив із Президентом Трампом. Наші європейські друзі також мали з ним розмови. Ми всі єдині в думці, що має бути повне припинення вогню. І якщо Росія продовжить затягувати війну, потрібно буде посилювати санкції – особливо в разі, якщо вони порушать припинення вогню після його встановлення. США і Європа знають, що найбільше бʼє по Росії, що справді тисне на Москву й змушує замислитися про мир і припинення цієї війни. Москва має погодитися на припинення вогню, бо тільки так може розпочатися справжній мир. Ми об’єднуємо якомога більше країн, щоб цей тиск – тиск заради миру – був дієвим"