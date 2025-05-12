Іспанія

Фабріціо Романо підтвердив призначення іспанського фахівця в Реал.

Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо підтвердив, що Хабі Алонсо очолить мадридський Реал влітку 2025 року. За його інформацією, іспанський фахівець розпочне свою роботу з червня, підписавши контракт до 2028 року.

Рішення про призначення Алонсо стало результатом тривалих переговорів між керівництвом клубу та самим тренером. Очікується, що він не лише займе місце на чолі тренерського штабу, а й приведе з собою кількох нових членів команди, щоб покращити структуру тренувального процесу в Реалі. Хабі Алонсо має намір стати на чолі мадридців під час Клубного чемпіонату світу 2025 року, який пройде цього року в США.

Це рішення також знаменує кінець ери Карло Анчелотті в мадридському клубі. Офіційне прощання з італійським фахівцем очікується в найближчі тижні, після чого буде оголошено про прихід Хабі Алонсо на пост головного тренера.

Раніше Хабі Алонсо прокоментував свій відхід з Баєра.