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У пріоритеті італійця варіанти із Серії А та АПЛ.

Колишній головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні готовий повернутись до тренерської роботи. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 60-річний італієць готовий розглянути пропозиції від заінтересованих клубів.

Також наголошується, що пріоритетом італійця будуть клуби із Серії А чи англійської Прем'єр-ліги.

Останнім місцем роботи Роберто була збірна Саудівської Аравії, яку він залишив у жовтні минулого року.

Також Манчіні очолював збірну Італії, Інтер, Манчестер Сіті, Лаціо, Фіорентину та Галатасарай.