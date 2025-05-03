Італія

Черговий кандидат замість Консейсана.

Колишній головний тренер Інтера та збірної Італії Роберто Манчіні влітку може очолити Мілан. Про це повідомляє Sportmediaset.

За інформацією джерела, Манчіні входить до числа претендентів на посаду наставника "россонері", яка незабаром стане вакантною.

Влітку міланці планують припинити співпрацю з чинним головним тренером команди Сержіу Консейсаном. Керівництво Мілана хоче почати новий цикл і запросити на тренерський місток італійського фахівця.

Останнім місцем роботи Роберто Манчіні була збірна Саудівської Аравії, яку він залишив наприкінці жовтня минулого року.