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Голкіпер Аш-Шабаба впевнено відіграв проти Аль-Ріяда, однак серія без "сухих" матчів триває.

30-річний український воротар Георгій Бущан провів вже 11-й матч у складі саудівського Аш-Шабаба в рамках 32-го туру місцевого чемпіонату. Його команда впевнено перемогла Аль-Ріяд із рахунком 3:1, але знову не змогла зберегти свої ворота недоторканими.

Єдиний гол у ворота Бущана був забитий з пенальті на 29-й хвилині — це перший випадок, коли українець не пропустив м’яч з гри.

Попри це, статистика Бущана в Саудівській Аравії поки далека від ідеальної — за 11 матчів він пропустив 21 м’яч і ще не провів жодної гри "на нуль".

Нагадаємо, Бущан увійшов до рейтингу найкращих голкіперів світу за останній рік.