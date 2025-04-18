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Контракт Бущана з Аш-Шабабом принесе йому понад 3,8 мільйона євро — воротар став одним із найбільш оплачуваних українців за кордоном.

Український голкіпер Георгій Бущан, який у січні 2025 року залишив Динамо та приєднався до саудівського Аш-Шабабу, отримує щедру зарплатню у новому клубі.

Як повідомляє портал Capology, щорічний дохід Бущана в Саудівській Аравії становить 1,53 мільйона євро. Контракт із Аш-Шабабом підписаний на два з половиною сезони, тож за весь період українець отримає понад 3,8 мільйона євро.

Нагадаємо, Бущан увійшов до рейтингу найкращих голкіперів світу за останній рік.