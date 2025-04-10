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Георгій Бущан увійшов до топ-100 найкращих гравців своєї позиції за останній рік згідно з індексом, розробленим CIES Football Observatory.

​Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES Football Observatory) опублікував рейтинг найкращих футбольних голкіперів за період з 31 березня 2024 року по 31 березня 2025 року.

Очолив список воротар Парі Сен-Жермен та збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма, набравши 95,5 бала зі 100 можливих. На другому місці опинився Ян Зоммер з Інтер Мілан, а третю позицію зайняв Тібо Куртуа з мадридського Реала.

У списку 30-річний голкіпер Аш-Шабаба Георгій Бущан посів 41 місце.

Рейтинг враховує якість суперників, результати матчів та ефективність сейвів воротарів. Неочікувано високі позиції посіли Марк Флеккен з Брентфорда та Роберт Санчес з Челсі, попри змішані виступи. Водночас Андре Онана з Манчестер Юнайтед не потрапив до топ-100.

Серед інших відомих імен у рейтингу: Каспер Шмейхель з Селтіка на 19-му місці та Джеймс Траффорд з Бернлі на 27-му. Ці результати викликали дискусії серед уболівальників та експертів щодо критеріїв оцінювання та підсумкових позицій деяких гравців.