У серпні команди зустрінуться в Мюнхені.
Тоттенгем — Баварія, Getty Images
16 травня 2025, 18:11
Лондонський Тоттенгем проведе контрольний поєдинок на Альянц Арені в Мюнхені з місцевою Баварією, передає офіційний сайт клубу.
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Протистояння в рамках передсезонної підготовки заплановано на 7 серпня. У 2024 році команди двічі зустрілися того ж місяця і в обох випадках звитяги святкував гранд Бундесліги.
У березні лондонський клуб оголосив, що влітку відвідає Гонконг. Там, 31 липня, "шпори" проведуть товариський матч проти Арсеналу.
Раніше повідомлялося, що Тоттенгем хоче викупити в Баварії Теля, але не за повну ціну.