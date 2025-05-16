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У серпні команди зустрінуться в Мюнхені.

Лондонський Тоттенгем проведе контрольний поєдинок на Альянц Арені в Мюнхені з місцевою Баварією, передає офіційний сайт клубу.

Астон Вілла — Тоттенгем. Анонс і прогноз на матч АПЛ 16.05.2025

Протистояння в рамках передсезонної підготовки заплановано на 7 серпня. У 2024 році команди двічі зустрілися того ж місяця і в обох випадках звитяги святкував гранд Бундесліги.

У березні лондонський клуб оголосив, що влітку відвідає Гонконг. Там, 31 липня, "шпори" проведуть товариський матч проти Арсеналу.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем хоче викупити в Баварії Теля, але не за повну ціну.