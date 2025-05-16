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Досвідчений бразилець радий запрошенню італійця.

Півзахисник англійського Манчестер Юнайтед Каземіро висловився про призначення на посаду головного тренера збірної Бразилії Карло Анчелотті. Його слова наводить ESPN.

"Я думаю, новим тренером збірної мав стати саме він. Бразилії були потрібні такі професіонали з гучним ім'ям, яке викликає повагу. Анчелотті винятковий, він неймовірний у своєму розумінні футболу.

Давайте насолоджуватися його періодом. Незалежно від результатів, чи то перемоги, чи то поразки, він має харизму і силу змусити гравців виступати якнайкраще, витиснути з них максимум і використовувати їхні найкращі якості", — сказав Каземіро.

Цього сезону Каземіро відіграв за МЮ 39 матчів, забив п'ять голів та віддав три результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Анчелотті планує повернення Каземіро до збірної Бразилії.