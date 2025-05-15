Іспанія

Головний тренер Реалу розповів про ситуацію з травмованими гравцями напередодні матчу 37-го туру Ла Ліги.

Головний тренер мадридського Реалу Карло Анчелотті поділився останніми новинами щодо складу команди напередодні матчу проти Севільї, який відбудеться у суботу, 18 травня. Особливу увагу фахівець приділив ситуації з голкіпером збірної України Андрієм Луніним, який отримав ушкодження під час тренування.

За словами Анчелотті, шанс зіграти у найближчому матчі зберігається у кількох травмованих гравців, серед яких і Лунін.

"Чуамені точно повертається. Під питанням участь Віні Жуніора, Лукаса Васкеса, Браїма Діаса та Луніна, на якого вчора наступили. Сподіваюся, ми зможемо повернути чотирьох із них", – цитує тренера пресслужба клубу.

Нагадаємо, що 26-річний Лунін провів у поточному сезоні 12 матчів за мадридців, пропустивши 19 м’ячів та оформивши чотири "сухі" зустрічі.

Матч Реал – Севілья розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Челсі найближчим часом розпочне переговори щодо трансферу Луніна.