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Міцного здоров'я молодому українцю.

Вінгер Монреаля Геннадій Синчук отримав важку травму у матчі канадського Чемпіоншипа проти Торонто (2:2, 4:5 по пен.).

18-річний українець був замінений у перерві матчу через пошкодження. Обстеження футболіста виявило у нього перелом ноги. Термін відновлення складатиме не менше двох місяців.

Наразі нога українця загіпсована.

Нагадаємо, Геннадій Синчук перейшов до Монреалю у січні, 2025 року. Контракт гравця з канадцями розрахований до 2028 року.

Цього сезону Синчук відіграв за Монреаль три матчі (160 хвилин).