Міцного здоров'я молодому українцю.
Геннадій Синчук, getty images
16 травня 2025, 20:49
Вінгер Монреаля Геннадій Синчук отримав важку травму у матчі канадського Чемпіоншипа проти Торонто (2:2, 4:5 по пен.).
18-річний українець був замінений у перерві матчу через пошкодження. Обстеження футболіста виявило у нього перелом ноги. Термін відновлення складатиме не менше двох місяців.
Наразі нога українця загіпсована.
Нагадаємо, Геннадій Синчук перейшов до Монреалю у січні, 2025 року. Контракт гравця з канадцями розрахований до 2028 року.
Цього сезону Синчук відіграв за Монреаль три матчі (160 хвилин).