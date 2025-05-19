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Олімпіакос виграв дубль у ювілейний рік: Менділібар відзначив внесок Яремчука.

Головний тренер Олімпіакоса Хосе Луїс Менділібар підсумував блискучий сезон, у якому команда святкувала подвійний успіх — чемпіонство в чемпіонаті Греції та перемогу в Кубку країни. Цей тріумф став особливо символічним, адже клуб відзначає своє 100-річчя. Менділібар висловив глибоку вдячність усій команді та підкреслив, що кожен гравець, навіть ті, хто виходив на поле рідше, зробив вагомий внесок у досягнення цієї мети.

"Я ще не до кінця усвідомив свої почуття. Найближчими днями буду думати про те, що нам вдалося зробити цього року. Але все це стало можливим завдяки згуртованій роботі команди і кожного гравця".

Особливо Менділібар відзначив роботу нападників команди: "Наші форварди приносять нам велику користь. Ель-Каабі продовжує забивати важливі голи, а Роман Яремчук завжди готовий підтримати команду, навіть якщо не грає у кожному матчі поспіль", — сказав тренер.

Нагадаємо, Олімпіакос також став чемпіоном Греції, пізніше отримавши пряму путівку до Ліги чемпіонів.