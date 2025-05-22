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Учасники турніру зможуть підсилити склади з 1 по 10 червня.

ФІФА затвердила додаткове трансферне вікно для клубів, які візьмуть участь у Клубному чемпіонаті світу-2025, що цього літа відбудеться в США. Всі 20 національних футбольних асоціацій, чиї представники зіграють на турнірі, погодилися на відкриття короткого трансферного періоду.

Вікно триватиме з 1 по 10 червня, що дозволить учасникам внести кадрові зміни та дозаявити новачків до офіційного старту змагань.

Нагадаємо, Клубний чемпіонат світу-2025 пройде з 15 червня по 13 липня у США у розширеному форматі з 32 командами. Турнір стане першим в історії у такому масштабі.

Раніше стало відомо, хто покаже Клубний чемпіонат світу.