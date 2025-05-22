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Турнір пройде влітку на аренах ЧС-2026, а матчі можна буде дивитися на Суспільному.

Уже цього літа футбольні вболівальники зможуть насолодитися одним із найгучніших міжнародних турнірів року — Клубним чемпіонатом світу-2025, який вперше пройде у розширеному форматі. Змагання триватимуть з 15 червня до 13 липня на стадіонах у США, де наступного року прийматимуть матчі чемпіонату світу серед збірних.

У турнірі візьмуть участь 32 клуби, включно з 12 представниками Європи. Серед них — гранди світового футболу: Реал, Челсі, Манчестер Сіті, які потрапили до турніру як переможці Ліги чемпіонів у попередні сезони. Останній учасник визначиться в плейоф-матчі 1 червня.

Загалом турнір охопить 63 матчі, і українські глядачі зможуть дивитися їх наживо з українським коментарем. Суспільне Спорт виступить офіційним транслятором турніру в Україні — матчі транслюватимуться на цифрових платформах, а також на регіональних телеканалах. Водночас міжнародна платформа DAZN покаже всі поєдинки, але без україномовного супроводу.

Раніше повідомлялось, що Карвахаль та Мілітао мають шанс зіграти на Клубному чемпіонаті світу.