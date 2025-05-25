Іспанець залишається без роботи з червня 2024 року.
Хаві, Getty Images
25 травня 2025, 20:45
Колишній головний тренер Барселони Хаві може продовжити тренерську кар'єру у Саудівській Аравії. Про це повідомляє Foot Mercato.
За інформацією джерела, 45-річний іспанець отримав офіційну пропозицію від Аль-Ахлі.
Наразі команду очолює Маттіас Яйссле, але керівництво клубу розглядає варіант зміни тренера після завершення сезону.
Аль-Ахлі посідає п'яте місце у чемпіонаті Саудівської Аравії, а також здобув перемогу в Азіатській Лізі чемпіонів.
Нагадаємо, Хаві залишається без роботи з літа 2024 після відходу з Барселони.