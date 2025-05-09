Іспанія

Колишній тренер Барселони розкрив свої амбіції на майбутнє та бажання працювати в англійській Прем'єр-лізі.

Хаві Ернандес, який покинув Барселону наприкінці минулого сезону, отримав кілька привабливих пропозицій з Катару та Саудівської Аравії. Однак, за інформацією Footmercato, тренер відмовився від цих варіантів, явно прагнучи продовжити свою кар'єру в Європі.

На заході, організованому EFE, Хаві поділився своїми планами:

"Я не поспішаю, але хотів би мати хороший проєкт. Проєкт, в якому мені скажуть: "У вас є чотири роки, щоб працювати та розвивати ідею." Я б хотів працювати в Прем'єр-лізі, бо мені подобається тамтешня пристрасть. В Іспанії все залежить від результату", — зазначив він.

Раніше повідомлялось, що Хаві може очолити Ювентус.