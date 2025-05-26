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22-річний вінгер Лехії потрапив до символічної команди 34-го туру польської Екстракляси після голу у ворота Катовіце.

Український півзахисник Максим Хлань став одним із найкращих гравців 34-го туру польської Екстракляси. Пресслужба чемпіонату включила футболіста до символічної збірної тижня завдяки його яскравому виступу у поєдинку проти Катовіце.

У заключному матчі сезону 22-річний хавбек забив другий м’яч Лехії. Попри поразку з рахунком 2:3, дії українця не залишилися непоміченими аналітиками ліги.

За підсумками кампанії клуб із Гданська завершив сезон на 14-му місці, зберігши місце в елітному дивізіоні. Хлань же провів у сезоні 30 матчів, у яких відзначився п'ятьма голами та чотирма асистами. Його контракт із клубом чинний до 30 червня 2025 року.