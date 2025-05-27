Володимир Пятенко розповів про останні новини з розташування збірної України.
Володимир Пятенко, УАФ
27 травня 2025, 13:25
Головний тренер жіночої збірної України Володимир Пятенко прокоментував підготовку національної команди до найближчих матчів Ліги націй проти Албанії та Хорватії.
"Прибули до Хорватії транзитом через Польщу 23 травня. У складі делегації — 24 гравчині, кілька легіонерок приєдналися до збірної безпосередньо у Вараждині.
На жаль, травмувалася воротар Дар’я Келюшик із Колоса, і її замінила Катерина Боклач із французького Нанта. Не уникла пошкодження й Таміла Хімич із Металіста 1925, яка не зможе допомогти команді.
Перший виклик для Дар’ї Івкової із Сістерс? Вона заслужила виклик успішною грою на клубному рівні. Сподіваюся, що одеситка швидко адаптується в головній команді країни.
Албанія — це бойова збірна, яка налаштовується в кожному матчі грати через не можу. Албанки двічі обіграли хорваток, що свідчить про їхню добру підготовку. Ось чому з ними треба бути насторожі, про якусь недооцінку не може бути й мови.
Мої підопічні це чудово усвідомлюють, переконаний, що вони будуть умотивовані й докладуть зусиль, аби вдруге взяти гору над балканками. Нам дуже кортить зіграти в еліті Ліги націй", — наводить слова Пятенка прес-служба УАФ.
Нагадаємо, матчі збірної України проти Албанії та Хорватії відбудуться 30 травня та 3 червня. Обидві зустрічі розпочнуться о 20:00.
Після чотирьох турів Україна набрала десять очок і посідає перше місце у дивізіоні, випереджаючи Чехію (7), Албанію (6) та Хорватію (0).