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Володимир Пятенко розповів про останні новини з розташування збірної України.

Головний тренер жіночої збірної України Володимир Пятенко прокоментував підготовку національної команди до найближчих матчів Ліги націй проти Албанії та Хорватії.

"Прибули до Хорватії транзитом через Польщу 23 травня. У складі делегації — 24 гравчині, кілька легіонерок приєдналися до збірної безпосередньо у Вараждині.

На жаль, травмувалася воротар Дар’я Келюшик із Колоса, і її замінила Катерина Боклач із французького Нанта. Не уникла пошкодження й Таміла Хімич із Металіста 1925, яка не зможе допомогти команді.

Перший виклик для Дар’ї Івкової із Сістерс? Вона заслужила виклик успішною грою на клубному рівні. Сподіваюся, що одеситка швидко адаптується в головній команді країни.

Албанія — це бойова збірна, яка налаштовується в кожному матчі грати через не можу. Албанки двічі обіграли хорваток, що свідчить про їхню добру підготовку. Ось чому з ними треба бути насторожі, про якусь недооцінку не може бути й мови.

Мої підопічні це чудово усвідомлюють, переконаний, що вони будуть умотивовані й докладуть зусиль, аби вдруге взяти гору над балканками. Нам дуже кортить зіграти в еліті Ліги націй", — наводить слова Пятенка прес-служба УАФ.

Нагадаємо, матчі збірної України проти Албанії та Хорватії відбудуться 30 травня та 3 червня. Обидві зустрічі розпочнуться о 20:00.

Після чотирьох турів Україна набрала десять очок і посідає перше місце у дивізіоні, випереджаючи Чехію (7), Албанію (6) та Хорватію (0).