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"Оран'є" готуються до важливого турніру.

Молодіжна збірна Нідерландів оголосила список викликаних гравців, які готуватимуться до чемпіонату Європи U-21.

Головний тренер команди Міхаель Рейзігер викликав загалом 23 футболісти.

Воротарі: Ром-Джейден Овусу-Одуру (АЗ), Калвін Ратсі (Ексельсіор), Робін Руфс (НЕК).

Захисники: Девайн Ренш, Анасс Салах-Еддін (обидва — Рома), Ян Матсен (Астон Вілла), Нерайшо Касанвірджо (Рейнджерс), Юрі Бас, Йоррел Гато (лбидва — Аякс), Бйорн Меєр (Брюгге), Рав ван ден Берг (Міддлсбро), Раян Фламінго (ПСВ).

Півзахисники: Антоні Міламбо (Феєнорд), Дірк Пропер (НЕК), Езекіл Банзузі (Левен), Кеннет Тейлор, Юрі Регер (обидва — Аякс).

Нападники: Ернест Поку, Рубен ван Боммель (обидва — АЗ), Том ван Берген (Гронінген), Ноа Огайо (Утрехт), Майрон ван Бредероде (Фортуна Дюссельдорф), Мілліон Мангуф (Сток Сіті).

Зазначимо, що Йоррел Гато приєднається до "молодіжки" після матчів національної команди Нідерландів.

Нагадаємо, молодіжна збірна Нідерландів на Євро-2025 U-21 гратиме в групі D, разом з однолітками із України, Фінляндії та Данії. Гра проти "синьо-жовтих" відбудеться 18-го червня в рамках 3-го туру групового етапу.