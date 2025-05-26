Україна

Заявлено 25 гравців.

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса назвав склад на товариський поєдинок з Іспанією, який стане для команди генеральною репетицією перед фінальним турніром Євро-2025 (U-21).

Наставник нашої молодіжної збірної Унаї Мельгоса запросив на збір 25 виконавців. До офіційної заявки на Євро-2025 (U-21), згідно з регламентом, мають потрапити 23 гравці.

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо Київ), Георгій Єрмаков (Олександрія), Владислав Крапивцов (Жирона, Іспанія).

Захисники: Арсеній Батагов (Трабзонспор, Туреччина), Артем Смоляков (Лос-Анджелес, США), Володимир Салюк (Металіст 1925 Харків), Едуард Козік (Колос Ковалівка), Віталій Роман, Роман Дідик (обидва — Рух Львів), Тарас Михавко, Костянтин Вівчаренко (обидва — Динамо Київ), Ілля Крупський (Ворскла Полтава).

Півзахисники: Антон Царенко (Лехія, Польща), Іван Варфоломєєв (Слован, Чехія), Владислав Велетень (Колос Ковалівка), Ілля Квасниця, Олег Очеретько (обидва — Карпати Львів), Назар Волошин, Валентин Рубчинський, Максим Брагару, Володимир Бражко (усі — Динамо Київ), Олександр Яцик (Зоря Луганськ), Борис Крушинський (Полісся Житомир).

Нападники: Богдан В'юнник (Лехія, Польща), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Нагадаємо, товариський матч Іспанія (U-21) — Україна (U-21) відбудеться 6 червня в іспанському місті Алькоркон на арені Санто Домінго Стедіум.

А потім молодіжна збірна України виступатиме у фінальному турнірі Євро-2025 (U-21) у Словаччині, де в межах групового раунду зіграє з командами Данії (12 червня), Фінляндії (15 червня) та Нідерландів (18 червня).