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Перервалася дивовижна серія.

Лондонський Челсі у фіналі Ліги конференцій розгромив іспанський Бетіс (4:1) та став володарем трофею.

Таким чином, іспанська команда програла колективу з іншої країни у фіналі єврокубкового турніру вперше з сезону-2000/01.

Тоді мюнхенська Баварія у фіналі Ліги чемпіонів здолала Валенсію (1:1, по пен. 5:4), а Ліверпуль у тому ж сезоні в приголомшливому фіналі Кубка УЄФА (нині Ліга Європа — прим.) перестріляв Алавес (5:4).

Відтоді іспанські команди виграли усі 19 фінальних матчів у єврокубкових турнірах в колективів з інших країн.