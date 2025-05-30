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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 29 травня 2025 року.

Театр у Маріуполі був бомбосховищем для мирних жителів, Reuters

Театр у Маріуполі був бомбосховищем для мирних жителів, Reuters

Завершилася 1191 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- Перший заступник голови Ставрополя Заур Гурцієв помер у ніч проти 29 травня через вибух гранати. Померлий також брав участь у війні проти України, керуючи бомбардуваннями Маріуполя. За словами голови Ставропольського краю Володимира Владімірова, слідство розглядає всі версії, зокрема теракт за участю "нацистів з України".

- Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо колишнього командира 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ Олега Побережнюка. Слідство з’ясувало, що екскомандир не реагував на факти катування військовослужбовців, хоча знав, що підлеглий йому командир взводу знущався з підпорядкованих солдатів. Побережнюку загрожує до десяти років позбавлення волі.

- "Парламент розглядає ідею не обмежувати чоловіків до 23-24 років у виїзді за кордон", — Веніславський.

- У Сумській ОВА заявили, що ситуація у прикордонні залишається нестабільною: десь ініціатива за Силами оборони, а часом активність проявлять росіяни. Про це йдеться в дописі голови Сумської ОВА Олега Григорова. За його словами, станом на вечір 29 травня бойові тривали на окремих ділянках кордону, зокрема поблизу населених пунктів Хотінської та Юнаківської громад.

- речниця міністерства закордонних справ росії марія захарова заявила, що склад російської делегації для другого раунду переговорів з Україною в Стамбулі залишиться незмінним.

- Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що більшість українського суспільства не знає про Волинську трагедію, а Українську повстанську армію (УПА) вважають героями, які боролися проти радянської влади. Він також назвав абсурдною ситуацію, коли він приїжджає до України, а його обіймають та дякують люди, які мають на плечах нарукавні пов’язки в бандерівських кольорах.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Від початку цієї доби відбулося 119 бойових зіткнень. Сьогодні окупанти завдали одного ракетного та 58 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 113 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1113 дронів-камікадзе та здійснили 4236 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку наші війська зупинили чотири атаки противника поблизу Стариці та Вовчанська, ще дві атаки тривають.

На Куп’янському напрямку противник здійснив три атакувальні дії позицій наших оборонців в районі Нової Кругляківки. Українські захисники зупинили дві ворожі атаки, ще одне боєзіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники сім разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Липове, Греківка та Рідкодуб. До цього часу незавершеними залишаються ще три боєзіткнення.

На Сіверському напрямку наші оборонці відбили чотири ворожі атаки в бік Григорівки.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано п’ять бойових зіткнень. Загарбник намагався просуватись у напрямках Предтечиного, Білої Гори, Ступочок та в районі Курдюмівки.

На Торецькому напрямку росіяни чотири рази атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили неподалік Дружби та Торецька.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 39 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Зоря, Попів Яр, Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке та Андріївка. Дотепер триває п’ять боєзіткнень. Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 341 окупанта, 182 з них – безповоротно. Також знищено 14 автомобілів, 11 мотоциклів, два міномети, три БпЛА типу Shahed та два укриття для особового складу. Окрім цього, пошкоджено танк, два автомобілі та реактивну систему залпового вогню БМ-21 противника.

На Новопавлівському напрямку ворог 21 раз атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Зелене Поле, Новопіль, Вільне Поле та Новодарівка. Наші оборонці успішно зупинили 19 атак, два боєзіткнення досі тривають.

Двічі атакував агресор на Оріхівському напрямку, бої точилися поблизу Степового.

На Придніпровському напрямку ворог провів одну наступальну дію, успіху не мав.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 11 атак російських загарбників, десять боєзіткнень досі тривають.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Була доповідь Головкома Сирського по фронту і по нашій далекобійній активності на території росії. Дякую нашим хлопцям за влучність. І це абсолютно справедливо: саме в росії повинні відчувати, що таке війна, щоб було бажання займатись дипломатією.

І ще одне. Говорив із міністром фінансів України Марченком про довгострокові фінансові перспективи України: забезпечення армії, забезпечення стійкості України, забезпечення бюджетних виплат. Стабільність і передбачуваність для людей мають бути. Працюємо для цього з партнерами, у тому числі перед зустрічами Групи семи".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!