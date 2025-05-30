Португалець може залишитися в Ан-Насрі.
Cristiano Ronaldo, getty images
30 травня 2025, 20:41
Спортивний директор саудівського Ан-Насра Фернандо Єрро висловився про нападника команди Кріштіану Роналду. Цитує іспанського функціонера журналіст Бен Джейкобс.
"Ми все ще ведемо переговори з Кріштіану. Сподіваюся, ми зможемо знайти рішення про продовження контракту. Присутність у клубі Кріштіану Роналду — це від початку національний проект. Він допомагає розвитку спорту на всьому Близькому Сході.
Кріштіану величезний феномен в історії футболу, він допоміг лізі вирости і ми розраховуємо на нього", — заявив Єрро.
Зазначимо, контракт 40-річного португальця з саудівським клубом спливає 30 червня 2025 року.
У сезоні-2024/25 Кріштіану Роналду відіграв за Ан-Наср 41 матч, забив 35 голів та віддав 4 результативні передачі.