Португальський форвард не має наміру завершувати кар'єру.
Кріштіану Роналду, Getty Images
27 травня 2025, 09:21
Нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду коротким коментарем підбив підсумки сезону після поразки своєї команди у матчі останнього 34 туру саудівської Про-Ліги проти Аль-Фатеха (2:3).
"Ця глава закінчена. Історія? Все ще пишеться. Вдячний усім", — написав Роналду в твіттері.
Нагадаємо, Ан-Наср завершив сезон на третьому місці у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії.
Раніше повідомлялося, що Роналду став найкращим бомбардиром чемпіонату, забивши 25 голів.