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Португальський форвард не має наміру завершувати кар'єру.

Нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду коротким коментарем підбив підсумки сезону після поразки своєї команди у матчі останнього 34 туру саудівської Про-Ліги проти Аль-Фатеха (2:3).

"Ця глава закінчена. Історія? Все ще пишеться. Вдячний усім", — написав Роналду в твіттері.

Нагадаємо, Ан-Наср завершив сезон на третьому місці у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії.

Раніше повідомлялося, що Роналду став найкращим бомбардиром чемпіонату, забивши 25 голів.