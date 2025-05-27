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Португальський форвард відзначився 800 голом у клубній кар'єрі у матчі останнього туру чемпіонату.

Вчора, 26 травня, завершились матчі останнього туру чемпіонату Саудівської Аравії.

В останньому турі Ан-Наср у гостях поступився Аль-Фатеху з рахунком 2:3. У цьому поєдинку черговим голом відзначився португальський форвард Кріштіану Роналду, для якого це був 800 гол у клубній кар'єрі – всього на його рахунку 936 м'ячів.

Таким чином, Роналду вдруге поспіль став найкращим бомбардиром чемпіонату Саудівської Аравії — на його рахунку 25 голів та три гольові передачі.

Друге місце посів форвард Аль-Ахлі Айвен Тоуні (23), а трійку найкращих замкнув Карім Бензема (21).

Після 34 турів Ан-Наср посів третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії. Чемпіоном став Аль-Іттіхад, а на другому місці фінішував Аль-Хіляль.