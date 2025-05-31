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Наставник "синьо-жовтих" поділився своїми думками після гри з Албанією.

Головний тренер жіночої збірної України Володимир Пятенко прокоментував дострокове підвищення своїх підопічних до елітного дивізіону Ліги націй після перемоги над Албанією (2:1).

"Радіємо! Позитив для вболівальників, для нас та для всієї країни. Не варто відкладати на потім те, що можна зробити сьогодні. Важлива гра для нас усіх — потрібно було не перегоріти. Результат на табло.

Просився ще один гол? Просився. Усі його просили, аби заспокоїти албанок, але маємо те, що маємо. Головне — перемогли. Привітав дівчат із дивізіоном А. Вони заслуговували на це", — наводить слова Пятенка Суспільне-Спорт.

Також додамо, що Україна ще має провести заключний матч проти Хорватії, який пройде 3 червня.