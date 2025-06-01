Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 31 травня 2025 року.

Завершилася 1193 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Влада Сумської області оголосила про розширення обов’язкової евакуації цивільного населення на ще 11 населених пунктів. Загалом під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів Сумської області.

- Уночі російські війська обстріляли село Долинка Запорізької області. росіяни поцілили керованими авіабомбами по житловій забудові. Унаслідок атаки загинула 9-річна дівчинка, а 16-річний хлопець зазнав поранення.

- У Харкові чоловік, вдягнутий у військову форму, влаштував стрілянину з автоматичної зброї в житловому масиві. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Суспільне повідомило, що затриманий — 43-річний військовослужбовець, який перебував у СЗЧ. Коли спецпризначенці намагалися затримати його, той підірвав гранту.

- Українські винищувачі F-16 та Mirage спільно з літаками НАТО будуть координуватися в єдиній цифровій системі. Україна уклала ліцензійну угоду на використання некомерційного програмного забезпечення НАТО — Системного інтерфейсу Центру управління й оповіщення (CSI).

- Британські та французькі посадовці погодилися перемкнути увагу з розгортання європейських військ для підтримки припинення вогню на підтримку довгострокової оборони Києва без американської допомоги. Telegraph пише, що зараз існує справжнє занепокоєння, що президент США виконає свою погрозу відмовитися від ролі посередника.

- Командування Сухопутних військ заявило, що у травні із 263 повідомлень про інциденти, пов'язані з роботою ТЦК, лише 30 мали реальні підстави. Про це повідомили в Командуванні Сухопутних військ ЗСУ.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Від початку цієї доби відбулося 141 бойове зіткнення. Російські загарбники сьогодні завдали 2 ракетних та 8 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 24 керовані бомби, залучили для уражень 1423 дрони-камікадзе та здійснили 4728 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку Сили оборони успішно зупинили дві ворожі атаки, у бік населеного пункту Липці та поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку агресор здійснив дев’ять наступальних дій у районах населених пунктів Піщане, Степова Новоселівка та Загризове. Дотепер тривають чотири ворожих атаки.

На Лиманському напрямку російські загарбники 18 разів атакували позиції Сил оборони у бік Зеленої Долини, Карпівки, Нового Миру, поблизу Греківки, Торського, Серебрянського лісу та Рідкодуба. Чотирнадцять атак вже відбито, чотири – тривають.

На Сіверському напрямку ворог атакував у районах Григорівки та у бік Верхньокам’янського. Загалом, з початку доби відбулося два боєзіткнення, які наші оборонці успішно зупинили.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили два ворожі штурми у районах населених пунктів Часів Яр, Біла Гора та у бік Курдюмівки, три бої тривають досі.

На Торецькому напрямку сьогодні наші воїни відбили вісім атак противника в районах населених пунктів Кримське та Торецьк, дотепер триває одне бойове зіткнення.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 36 разів атакував поблизу населених пунктів Зоря, Нова Полтавка, Миролюбівка, Малинівка, Єлизаветівка, Даченське, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Андріївка, а також у бік населених пунктів Новомиколаївка, Олексіївка, Попів Яр, Полтавка. Дотепер триває сім боєзіткнень. Ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Зоря. Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, українські воїни знешкодили 180 окупантів, з них 98 – безповоротно. Також знищено 14 одиниць автомобільної техніки, п’ять безпілотних літальних апаратів, два квадроцикли та сім мотоциклів, пошкоджено два автомобілі, один танк та три артилерійські системи окупантів.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив дев’ять спроб прорвати нашу оборону у районах Горіхового, Багатиря, Зеленого Поля, Новополя та Вільного Поля. На даний час точиться одне бойове зіткнення. Ворог завдав авіаційних ударів по районах Новодарівки, Ольгівського, Піддубного та Новополя.

На Гуляйпільському напрямку загарбники завдали авіаударів по населених пунктах Малинівка, Гуляйполе, Долинка, Верхня Терса, Темирівка та Полтавка.

На Оріхівському напрямку загарбник намагався просунутися вперед у бік Павлівки, Новоданилівки та поблизу Степового й Малих Щербаків – українці відбили всім атак ворога, дотепер триває одне боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку наші війська зупинили одну атаку противника, ворог завдав авіаційних ударів по населеному пункту Львове.

На Курському напрямку сьогодні відбулося тридцять чотири боєзіткнення. Водночас ворог завдав шістнадцять авіаційних ударів, загалом скинув тридцять чотири керовані бомби та здійснив двісті тринадцять артилерійських обстрілів, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.

На решті напрямків оперативна обстановка особливих змін не зазнала.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Дуже активно працюємо, щоб гарантовано забезпечити наші Сили оборони всім необхідним. Зброя – виробництво і постачання, фінанси, тренування – по кожній потребі формуємо нові домовленості з партнерами.

За цей тиждень особлива вдячність Швеції: активно рухаємось у рамках оголошених пакетів підтримки. Німеччина: дуже хороші домовленості про інвестиції в наше, українське виробництво зброї. Нідерланди працюють для постачання F-16. Британія спрямовує прибутки від заморожених російських активів саме на озброєння та ремонт техніки для України. Все це мільярди доларів, які зміцнюють захист нашої держави, зміцнюють наших людей.

Наступного тижня готуємо домовленості з країнами Балтії та Північної Європи. Також наповнюємо змістом наші саміти. Саміти “Групи семи” і НАТО, які відбудуться незабаром. Активно працюємо і з усіма, хто може посилити санкції проти росії та хто підтримує такі дуже важливі рішення. Україна не буде просто чекати, коли росія дозріє до завершення війни. Ми робимо все, щоб спрацював примус росії до миру. Дякую кожному, хто допомагає! Пишаюся нашими людьми!".

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!