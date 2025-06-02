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Відтепер матч-відповідь проводитиме команда з вищим місцем у таблиці лігового етапу.

УЄФА з наступного сезону впроваджує нове правило щодо переваги домашнього поля в плейоф єврокубків. Як повідомляє ESPN, нововведення має посилити значення результатів на етапі ліги.

У сезоні-2024/25 лише команди з топ-8 мали гарантоване право зіграти матч-відповідь 1/8 фіналу вдома. У чвертьфіналах і півфіналах порядок матчів визначався жеребкуванням. Це знижувало цінність високого місця в турнірній таблиці.

Починаючи з нового сезону, матч-відповідь у кожній стадії плейоф проводитиме команда, яка посіла вище місце за підсумками лігового етапу. Це правило стосуватиметься Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій.

Рішення було ухвалено Комітетом клубних змагань УЄФА на засіданні перед фіналом Ліги чемпіонів і має бути остаточно затверджене 28 серпня.