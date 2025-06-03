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Інцидент з Хуліаном Альваресом став поштовхом до змін у трактуванні 11-метрових ударів.

Міжнародна федерація футболу внесла важливі зміни до правил гри, які стосуються виконання пенальті. Відтепер, якщо гравець зробив подвійний дотик до м’яча під час удару, але це сталося ненавмисно — наприклад, через ковзання чи випадковий рикошет — арбітр дозволить перебити пенальті.

Раніше у подібних випадках удар вважався порушенням, і взяття воріт скасовувалося. Саме така ситуація трапилась з нападником Атлетіко Хуліаном Альваресом — його гол з 11-метрової позначки був скасований через мимовільний другий дотик.

ФІФА зазначила, що оновлення спрямоване на уникнення несправедливих рішень у випадках, де гравець не мав наміру порушити правила.

Раніше УЄФА виступив із заявою щодо скасованого пенальті у виконання нападника Атлетіко Хуліана Альвареса в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Реалом. Нагадаємо, Реал вибив Атлетіко в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (0:1, 4:2 — за пенальті). Під час серії післяматчевих пенальті Хуліан Альварес послизнувся перед ударом і торкнувся м'яча обома ногами.