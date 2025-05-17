Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 29-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та львівські Карпати.

Ковалівський Колос та львівські Карпати зіграють у двадцять дев'ятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Колос у Ковалівці.

Руслан Костишин, на тлі перемоги над криворізьким Кривбасом (1:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Владислав Лупашко, після перемоги над Олександрією (2:1), використав із перших хвилин Альвареса в центрі поля, тоді як Краснопір та Шах гратимуть у атаці.

Колос: Пахолюк — Козік, Бурда, Краснічі, Цуріков — Гагнідзе, Теллес, Ррапай — Алефіренко, Сидоров, Велетень.

Запасні: Горох, Мисак, Сухар, Владою, Поправка, Демченко, Криворучко, Оріховський, Безручук, Гусол, Ковталюк.



Карпати: Кінарейкін — Полегенько, Адамюк, Танда, Мірошніченко — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Костенко, Краснопір, Шах.

Запасні: Кемкін, Домчак, Киричок, Підлепенець, Ігор, Квасниця, Федор, Клименко, Чабан.



Гра Колос — Карпати почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.