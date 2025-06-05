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05 червня 2025, 14:52
Суперник збірної України U-21 на молодіжному Євро оголосив заявку на турнір
Данія U-21 оголосила заявку.
Данія U-21, GETTY IMAGES
05 червня 2025, 14:52
Стала відома заявка молодіжної збірної Данії на чемпіонат Європи у віковій категорії до 21-го року. Про це повідомляє Федерація футболу Данії.
Головний тренер команди Штефен Хеєр викликав 23 гравця.
- Воротарі: Тео Сандер (Відовре, Данія), Вільям Люкке (Норшелланн, Данія), Андреас Юнгдаль (Вестерло, Бельгія).
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- Захисники: Віктор Бак Єнсен (Мідтьюлланн, Данія), Антон Гааї (Аякс, Нідерланди), Аске Адельгор (Гоу Ехед Іглз, Нідерланди), Еліас Єлерт (Галатасарай, Туреччина), Лукас Гей (Андерлехт, Бельгія), Олівер Провстгор (Лаціо, Італія), Томас Крістенсен (Удінезе, Італія), Себастьян Отоа (Дженоа, Італія).
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- Півзахисники: Ісак Єнсен, Томас Йоргенсен (обидва — Віборг, Данія), Ноа Нарті (Брондбю, Данія), Олівер Соренсен (Мідтьюлланн, Данія), Оскар Гойлунн (Айнтрахт, Німеччина), Оскар Фрауло (Утрехт, Нідерланди), Точі Чуквуані (Штурм, Австрія).
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- Нападники: Матіас Квістгарден, Клемент Бішофф (обидва — Брондбю, Данія), Конрад Гардер (Спортінг, Португалія), Вільям Бьовінг (Штурм, Австрія), Вільям Осула (Ньюкасл, Англія).
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- Зазначимо, що молодіжна збірна України розпочне свій шлях на чемпіонаті Європи U-21 якраз матчем проти однолітків з Данії. Гра відбудеться 12-го червня, о 19:00 за київським часом.