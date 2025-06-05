U-21

Тренерський штаб визначився з переліком із 23 футболістів.

Молодіжна збірна України цього року братиме участь у чемпіонаті Європи-2025 на теренах Словаччини.

Незадовго до старту турніру тренерський штаб Унаї Мельгоси визначився з переліком із 23 виконавців, які матимуть можливість зіграти на міжнародному форумі.

Заявка молодіжної збірної України

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо Київ), Георгій Єрмаков (Олександрія), Владислав Крапивцов (Жирона, Іспанія).

Захисники: Арсеній Батагов (Трабзонспор, Туреччина), Артем Смоляков (Лос-Анджелес, США), Володимир Салюк (Металіст 1925 Харків), Едуард Козік (Колос Ковалівка), Віталій Роман (Рух Львів), Тарас Михавко, Костянтин Вівчаренко (обидва — Динамо Київ), Ілля Крупський (Ворскла Полтава).

Півзахисники: Антон Царенко (Лехія, Польща), Владислав Велетень (Колос Ковалівка), Ілля Квасниця, Олег Очеретько (обидва — Карпати Львів), Назар Волошин, Валентин Рубчинський, Максим Брагару, Володимир Бражко (усі — Динамо Київ), Олександр Яцик (Зоря Луганськ).

Нападники: Богдан В'юнник (Лехія, Польща), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Зазначимо, що до фінальної заявки не потрапили захисник Роман Дідик (Рух Львів) та півзахисники Борис Крушинський (Полісся Житомир) й Іван Варфоломєєв (Слован, Чехія).

Нагадаємо, що Україна U-21 проведе перед початком турніру товариський матч проти одноліток з Іспанії — 6 червня в іспанському місті Алькоркон на арені Санто Домінго Стедіум.

У фінальному турнірі Євро-2025 U-21 у Словаччині команда Мельгоси зіграє проти Данії (12 червня), Фінляндії (15 червня) та Нідерландів (18 червня).