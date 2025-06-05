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Італійський фахівець підписав контракт із клубом із Саудівської Аравії на два роки та вже поділився першими емоціями.

Сімоне Індзагі офіційно очолив Аль-Хіляль, підписавши дворічну угоду з саудівським грандом. Для 48-річного тренера це перший досвід роботи за межами Італії, і він не приховує радості від нового виклику. Після підписання контракту тренер поділився емоціями.

"Я дуже радий отримати цей новий досвід. Я завжди хотів тренувати за кордоном, як і в Італії, і Аль-Хіляль — це можливість для моєї кар’єри. Я знаю цей клуб, бо знайомий з арабським футболом, ми часто грали тут, у Саудівській Аравії.

Футбол у Саудівській Аравії розвивається, є чудові команди, футбол постійно вдосконалюється, а іноземні гравці й тренери приносять нові якості. Я багато вивчав історію клубу, і в мене з’явилося бажання спробувати себе за межами Італії. У клубу мільйони вболівальників, і кожен матч збирає повний стадіон.

У мене залишилися прекрасні спогади про Інтер і про те, як до мене ставилися. Тепер наші шляхи розійшлися, але між нами завжди буде велика повага і взаємна любов", — сказав Індзагі.

Контракт підписано строком до 2027 року із зарплатнею в 25 млн євро + бонуси за сезон.