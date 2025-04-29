Україна

Ще одна втрата для команди Юрія Вернидуба на фініші сезону.

Півзахисник Кривбасу Ярослав Шевченко не зможе допомогти своїй команді до кінця цього сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

18-річний українець отримав пошкодження гомілкостопа, який він травмував на одному з тренувань. На відновлення піде близько місяця, що означає, що сезон для нього закінчено.

Цього сезону Шевченко провів шість матчів у складі основної команди. Також він відіграв вісім зустрічей у молодіжному чемпіонаті, де забив п'ять голів.

Після 25 матчів Кривбас набрав 39 очок і посідає шосте місце в УПЛ. Свій наступний матч криворіжці проведуть проти Руху – гра відбудеться 2 травня.