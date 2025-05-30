Німеччина

Бразильський форвард Неймар висловив захоплення талантом Джамала Мусіали, але зізнався, що не чув про Флоріана Вірца.

Зірковий бразильський нападник Неймар, який нині відновлюється після травми, поділився своїми враженнями про молодих талантів у світовому футболі. У коментарі журналістам він несподівано заявив, що не знає, хто такий Флоріан Вірц — один із ключових гравців Баєра та збірної Німеччини.

"Чи знаю я, хто такий Флоріан Вірц? Ні", – зізнався Неймар.

Натомість бразилець був щедрим на компліменти на адресу Джамала Мусіали — атакувального півзахисника Баварії.

"Чи знаю я Джамала Мусіалу? Так, це крутий гравець. Він стане одним із найвеличніших у майбутньому", – заявив Неймар.

Нагадаємо, Неймар може продовжити контракт із Сантосом.