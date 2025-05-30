Бразильський форвард Неймар висловив захоплення талантом Джамала Мусіали, але зізнався, що не чув про Флоріана Вірца.
Неймар, Getty Images
30 травня 2025, 09:53
Зірковий бразильський нападник Неймар, який нині відновлюється після травми, поділився своїми враженнями про молодих талантів у світовому футболі. У коментарі журналістам він несподівано заявив, що не знає, хто такий Флоріан Вірц — один із ключових гравців Баєра та збірної Німеччини.
"Чи знаю я, хто такий Флоріан Вірц? Ні", – зізнався Неймар.
Натомість бразилець був щедрим на компліменти на адресу Джамала Мусіали — атакувального півзахисника Баварії.
"Чи знаю я Джамала Мусіалу? Так, це крутий гравець. Він стане одним із найвеличніших у майбутньому", – заявив Неймар.
Нагадаємо, Неймар може продовжити контракт із Сантосом.